Mes. Zingaretti lo vuole, il M5S dice no, Conte “fateci controllare se ne abbiamo bisogno”

AgenPress – “Io credo che ci siano due buoni motivi per investire sul Mes. Il primo è la linea di credito molto vantaggiosa per le casse degli italiani, e secondo, investire in sanità è parte integrante di quel programma di rinascita per far crescere il Pil, creare lavoro, investire su quel valore aggiunto di cui abbiamo un grande bisogno. In queste ore si sta discutendo sul recovery fund”.

A dirlo il segretario del Pd Nicola Zingaretti, oggi a Reggio Calabria per una manifestazione a sostegno della candidatura a sindaco di Giuseppe Falcomatà.

“Vedremo, ma non c’è dubbio che, l’ho detto e continuo a pensare che noi lavoriamo per l’interesse degli italiani. Investire in sanità coincide con l’investire per il bene del Paese. Ovviamente, senza condizionali, così come è stato detto. Sarebbe davvero una contraddizione non prendere soldi da sistemi così vantaggiosi, per poi indebitarsi e pagare più interessi”.

“Mi sono anche stancato di ripeterlo: il Mes com’ è adesso, non va bene”, ribadisce il reggente del Movimento 5 Stelle, Vito Crimi. ‘Non è cambiato nulla da un mese a questa parte “.

Dello stesso tono Luigi Di Maio. “Mes? Stiamo pensando al Recovery Fund”, mentre Giuseppe Conte, dice “fateci controllare se ne abbiamo bisogno, fateci controllare i flussi di cassa”. Siamo nella stessa condizione: se abbiamo progetti da realizzare e serviranno risorse lo valuteremo insieme in Parlamento”.