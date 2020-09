AgenPress. Willy era un ragazzo d’oro e benvoluto da tutti, gran lavoratore, sognava di indossare la maglia della sua amata Roma. È morto per un gesto di altruismo.

Picchiato con ferocia da esseri disumani, ucciso per aver difeso un amico.

Una preghiera per lui e un abbraccio commosso alla sua famiglia e ai suoi amici. Tutta la comunità di Paliano, quella di Colleferro e l’Italia intera chiedono pene esemplari per i maledetti assassini.

E’ quanto dichiara, in una nota, Matteo Salvini.