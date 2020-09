Scuola. Malan (FI): Conte dica chi fornisce i banchi e a quale prezzo

AgenPress. Lucio Malan, vice capogruppo vicario dei senatori di Forza Italia, ha dichiarato:“Il presidente del consiglio Conte sta raccontando tante cose sull’inizio della scuola e sui famosi nuovi banchi. Ma non dice la cosa più importante: chi li fornisce e soprattutto a che prezzo.

Nonostante la totale mancanza di trasparenza, era emerso un contratto con una ditta priva di esperienza del settore per 247,78 euro l’uno. Un prezzo da tre a sette volte ciò che si può facilmente trovare su internet. Poi, in ritardo e in via non ufficiale, è stato detto che quel contratto è stato annullato.

Ora il presidente Conte ci dica i contratti conclusi e confermati e i prezzi. Visto che se i prezzi sono come quello emerso c’è uno spreco di 500 milioni di euro, più di otto anni dei presunti risparmi derivanti dal taglio dei parlamentari.”