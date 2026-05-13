Trump è partito per Pechino per un vertice con il presidente cinese Xi

AgenPress. Il presidente Donald Trump inizierà giovedì a Pechino un vertice di due giorni con il presidente cinese Xi Jinping.

La visita di Trump sarà “scatenata”, ha promesso il presidente americano raccontando durante un evento a Washington di aver detto a Xi “di mettere in scena la più grande dimostrazione di forza mai vista nella storia della Cina”.

Trump ha sempre descritto il suo rapporto con Xi in termini personali e cordiali, ma questo viaggio comporta una pressione maggiore di quanto entrambe le parti siano disposte ad ammettere pubblicamente.

Il commercio sarà al centro delle discussioni e Trump porterà con sé a Pechino oltre una dozzina di amministratori delegati, tra cui Tim Cook di Apple ed Elon Musk , CEO di SpaceX e Tesla, che ha diretto il Dipartimento per l’Efficienza Governativa durante l’amministrazione Trump. Il CEO di Nvidia, Jensen Huang, si è unito a Trump sulla pista dell’aeroporto in Alaska per la seconda tratta del volo verso la Cina.

L’obiettivo sarà quello di tornare a Washington con notizie economiche positive e un rapporto personale rafforzato, che entrambi i governi considerano il legame bilaterale più importante al mondo. All’ordine del giorno c’è anche la possibilità di estendere la tregua commerciale raggiunta tra Washington e Pechino lo scorso autunno.

Giovedì mattina, Trump parteciperà a una cerimonia di benvenuto e a un incontro con Xi prima di visitare il Tempio del Cielo, un’imponente opera architettonica risalente al XV secolo, seguito da un banchetto di stato in serata. Venerdì, incontrerà Xi per un tè e un pranzo di lavoro prima di partire per Washington. I due leader dovrebbero incontrarsi almeno un’altra volta quest’anno, quando Trump ospiterà Xi a Washington.