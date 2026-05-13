La Russia ha testato un nuovo missile balistico. Putin: “Questo è il missile più potente al mondo”

AgenPress. La Russia ha testato un nuovo missile balistico intercontinentale nell’ambito degli sforzi per modernizzare le forze nucleari del Paese, un lancio salutato con favore dal presidente Vladimir Putin pochi giorni dopo la sua affermazione secondo cui i combattimenti in Ucraina stanno per finire.

Putin ha dichiarato che il missile Sarmat, a testata nucleare, entrerà operativo alla fine dell’anno. È stato progettato per sostituire il vecchio Voyevoda, di fabbricazione sovietica.

“Questo è il missile più potente al mondo”, ha dichiarato Putin, aggiungendo che la potenza combinata delle testate a bersaglio singolo del Sarmat è più di quattro volte superiore a quella di qualsiasi equivalente occidentale.

Da quando è salito al potere nel 2000, Putin ha supervisionato gli sforzi per modernizzare i componenti di costruzione sovietica della triade nucleare russa, schierando centinaia di nuovi missili balistici intercontinentali terrestri , commissionando nuovi sottomarini nucleari e modernizzando i bombardieri a capacità nucleare.

Tra le nuove armi di Mosca figura il veicolo planante ipersonico Avangard, capace di volare a una velocità 27 volte superiore a quella del suono. I primi esemplari sono già entrati in servizio.

La Russia ha inoltre commissionato il nuovo missile balistico a medio raggio Oreshnik, in grado di trasportare testate nucleari, e ha utilizzato due volte la sua versione a testata convenzionale per colpire l’Ucraina . La gittata dell’Oreshnik, fino a 3.100 miglia (circa 5000 km), lo rende capace di raggiungere qualsiasi obiettivo in Europa.

Putin ha inoltre annunciato che la Russia si trova nelle “fasi finali” dello sviluppo del drone sottomarino Poseidon, dotato di testata nucleare, e del missile da crociera Burevestnik, alimentato da reattori atomici miniaturizzati.

Il Poseidon è progettato per esplodere in prossimità delle coste nemiche e provocare uno tsunami radioattivo. Il Burevestnik, grazie alla propulsione nucleare, ha un raggio d’azione praticamente illimitato, che gli consente di stazionare per giorni, sorvolare le difese aeree e attaccare da una direzione inaspettata.

“Siamo stati costretti a valutare come garantire la nostra sicurezza strategica di fronte alla nuova realtà e alla necessità di mantenere un equilibrio strategico di potere e parità”, ha affermato Putin.