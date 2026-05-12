Istituito un tribunale speciale che ha autorizzato la pena di morte per gli attentatori del 2023 guidati da Hamas.

AgenPress. I legislatori israeliani hanno approvato una legge che istituisce un tribunale speciale con il potere di condannare a morte i palestinesi riconosciuti colpevoli di aver partecipato all’attacco guidato da Hamas nel 2023, che ha scatenato la guerra a Gaza.

Il provvedimento è stato approvato con 93 voti favorevoli e nessun contrario dalla Knesset, il parlamento composto da 120 seggi, a testimonianza dell’ampio consenso a favore della punizione dei responsabili del più grave attentato nella storia di Israele. I restanti 27 parlamentari erano assenti o si sono astenuti dal voto.

Le organizzazioni per i diritti umani hanno criticato il provvedimento, affermando che rende la pena di morte troppo facile da imporre e che, al contempo, elimina le procedure a tutela del diritto a un processo equo . Gli imputati possono impugnare la sentenza, ma gli appelli devono essere esaminati da una corte d’appello speciale, anziché dalle normali corti d’appello.