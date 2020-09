Re Mind porta le buone pratiche Re in Italia: insieme a Enit -Fpc/Anci -Mipim con il patrocinio del Ministero Esteri

AgenPress – Si è svolta il 16.9 mattina a Parigi durante il Mipim 2020 la presentazione della “Guida 2020 agli Investimenti Turistici e Immobiliari in Italia”, patrocinata dal Ministero degli Esteri, promossa da Enit – Agenzia Nazionale del Turismo e Fondazione Patrimonio Comune – Anci, elaborato con il coordinamento scientifico di Re Mind. Autori della pubblicazione Francesco Capitta, Massimo Cimatti, Paolo Crisafi, Marco Mari oltre ad una analisi del mercato a cura di EY Advisory.

Durante l’import contesto immobiliare internazionale si è data lettura del messaggio di apprezzamento rivolto al direttore del Mipim Filippo Rean e al Presidente Re Mind Filiera Immobiliare per l’impegno a far conoscere tutto il territorio italiano e d’incontro ad essere anche veicolo per alimentare la conoscenza delle buone pratiche in Italia.

La guida/e-book sarà disponibile, in lingua italiana e in inglese, dal 17.9 sui siti

http://www.mipim.com e http://www.filieraimmobiliareremind.it