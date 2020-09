Salvini. Weber: “vero patriota non è marionetta Putin”. Replica: “si occupi della Germania”

AgenPress – “Una parola ai colleghi del Front National, Syriza e a Salvini: siamo qui per servire i cittadini europei, un vero patriota non può essere una marionetta di Putin”. Così il presidente del gruppo del Ppe Manfred Weber in aula alla plenaria del Parlamento europeo a Bruxelles.

“Non rispondo a un simpatico politico tedesco, che mi auguro si occupi di Germania come io mi occupo di Italia”, ha replicato Salvini, al quale si è aggiunto il capogruppo della Lega al Parlamento europeo Marco Campomenosi.

“Rispondo a Weber che ha citato il leader del mio partito: Matteo Salvini è un vero patriota italiano che ha difeso i confini dell’Europa e che il 3 ottobre prossimo andrà di fronte ad un tribunale a Catania. Se questa è la vostra idea di democrazia, io preferisco subire i vostri attacchi e state tranquilli che le risposte le troverete sempre da me e dai cittadini che sono dietro di noi”.