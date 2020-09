Willy. Frode Inps per padre dei fratelli Bianchi. GdF chiede sequestro beni. Denunciati genitori di Belleggia e Pincarelli.

AgenPress – Ruggero Bianchi, il padre di Marco e Gabriele, arrestati con l’accusa di omicidio volontario per la morte di Willy Monteiro Duarte è stato denunciato per frode all’Inps, scrive Repubblica. E anche i genitori di Belleggia e Pincarelli sono sono stati segnalati alla procura di Velletri per lo stesso reato. La denuncia sarebbe arrivata “per aver omesso di indicare i dati dovuti creandosi in tal modo le condizioni per accedere al beneficio” del reddito di cittadinanza.

La Guardia di Finanza formulerà ai pm di Velletri la richiesta di sequestro dei beni per circa 27 mila euro nei confronti dei nuclei familiari. Secondo quanto accettato dagli inquirenti le famiglie dei quattro avrebbero percepito complessivamente 33 mila euro dal reddito di cittadinanza omettendo di indicare le informazioni dovute.