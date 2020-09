Fase 3, Fapi: “Collocare impresa e lavoro in primo piano nell’agenda di Governo”

AgenPress. “Impresa e lavoro, nonostante la pandemia, sono ancora i motori fondamentali della crescita economica del Paese. Il premier Conte collochi questo binomio in primo piano nell’agenda politica del Governo”.

Lo dichiara in una nota il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto.

“Dopo la crisi di questi mesi, – spiega Sciotto – inaspettata e violenta per le morti registrate, non ci sono, però, scorciatoie: maggiore produttività e maggior tasso di partecipazione della popolazione attiva al mercato del lavoro sono le condizioni fondamentali per una crescita più robusta e di migliore qualità, insieme alla risoluzione del cortocircuito fra una troppo elevata e scarsamente produttiva spesa pubblica e una troppo elevata pressione fiscale”.

“Le imprese italiane, è evidente, che sono al centro di una sfida, di una competizione globale sempre più serrata, in quanto l’emergenza sanitaria ha imposto necessariamente nuove forme di approccio e di conduzione delle relazioni economiche e sociali. Questi cambiamenti meritano di essere sostenuti ed incoraggiati dal Governo, se quest’ultimo immagina di trascinare il Paese fuori dalla stagnazione economica”, conclude Sciotto.