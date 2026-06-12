Electrolux: Serracchiani, premier Meloni si faccia carico di crisi

AgenPress. “AI lavoratori portiamo solidarietà ma anche un messaggio chiaro: il piano industriale presentato dall’azienda va assolutamente ritirato e la presidente del Consiglio Meloni deve farsi carico direttamente di Electrolux. Non si deve nemmeno iniziare a parlare di ammortizzatori sociali perché sarebbe la fine, anziché l’inizio di un percorso come quello che nel 2014 ci portò ad una soluzione. Dobbiamo stare uniti e il massimo livello deve essere impegnato”.

Lo ha detto la deputata Debora Serracchiani (Pd), già presidente della Regione Fvg all’epoca della difficile vertenza Electrolux nel 2014, parlando oggi a Porcia (Pordenone) davanti ai cancelli dell’azienda, dove era stata convocata una manifestazione degli operai contro i tagli al personale annunciati dalla proprietà. Della delegazione del Pd facevano parte anche il consigliere regionale Nicola Conficoni e il segretario provinciale del partito Fausto Tomasello.

“La crisi che c’è sui mercati internazionali non si risolve sulla pelle dei lavoratori – ha sostenuto Serracchiani – ma mettendo davanti alla proprietà tutto il peso del Governo. E poi con scelte lungimiranti e strutturali sul costo dell’energia, sulla competitività europea, sulle normative di tutela nazionale in materia di delocalizzazioni. Qualunque ristrutturazione venga fatta dalle aziende non può essere giustificata solo dal profitto, tanto più se come Electrolux sono aziende che hanno preso soldi pubblici in Italia”.

Conficoni ha ricordato che “proprio ieri a Trieste abbiamo appoggiato la mozione unitaria del Consiglio regionale” e ha ribadito che “la nostra presenza qui oggi conferma l’impegno del PD per una positiva soluzione della vertenza sia fuori che dentro le istituzioni”.