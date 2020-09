Parigi. Fermate due persone sospette. Tra i feriti due dipendenti di un’agenzia di stampa

AgenPress – Il sospetto attentatore di questa mattina nei pressi dalla ex redazione di Charlie Hebdo a Parigi, poi fermato nella zona di Bastiglia, ha agito da solo: è quanto fa sapere la prefettura di polizia.

Intanto un secondo individuo è stato fermato dalla polizia sempre nel quartiere della Bastiglia. Secondo quanto si apprende dalla radio France Info, il secondo uomo è stato fermato all’altezza della stazione della metropolitana “Richard Lenoir”. Il primo era stato fermato nei pressi dell’Opera Bastille.

Due dei feriti nell’attentato di oggi a Parigi sono dipendenti dell’agenzia Première ligne, che è rimasta nell’edificio in cui sorgeva anche la redazione di Charlie Hebdo, attaccata 5 anni fa. Secondo quanto si apprende, i due – addetti alla produzione – erano usciti in pausa per fumare una sigaretta quando sono stati attaccati, probabilmente con un machete. I giornalisti di Première ligne furono i primi a diffondere, dopo l’attentato a Charlie Hebdo, le immagini dei due killer, i fratelli Kouachi, in fuga dopo la strage.