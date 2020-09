Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Tridico, Conte chiarisca”

AgenPress. La vicenda del presidente Inps Tridico il cui stipendio è stato autoaumentato a 150 mila euro con decorrenza 7 agosto è imbarazzante e grottesca. I 5 Stelle che di anticasta fanno una bandiera tacciono imbarazzati.

Non basta capeggiare inutili referendum sul taglio dei parlamentari e la vicenda Tridico è la prova che i veri sprechi sono nell’ amministrazione statale. Piuttosto l’aumento di Tridico, peraltro incapace di assicurare il regolare pagamento della cig al Paese e già protagonista di numerose sviste, è stato controfirmato dai ministri Catalfo e Gualtieri e sarebbe interessante sentire loro.

In quanto al premier Conte ha dichiarato che non era informato ed ha bisogno di tempo per decidere. Conte la finisca di tergiversare, chiarisca e agisca subito. Altrimenti l’ anti politica e la rabbia sociale cresceranno. Tridico non dovrebbe restare a quel posto un giorno di più “: lo dichiara in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.