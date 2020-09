AgenPress. “Galoppi e’ un professionista di lungo corso, competente, serio e stimato da tutti. Per cortesia istituzionale e non perché vi fosse alcuna motivazione oggettiva ha deciso sua sponte di rinunciare a un incarico per il quale era stato indicato.

Trovo vergognosi gli articoli di Repubblica che hanno pensato bene di creare un finto caso ad orologeria per speculazione politica.”

Lo dichiara l’On. Lorenzo Cesa (Segretario Nazionale UDC).