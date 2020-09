Confindustria: Carfagna, imprese chiedono priorità, da Governo libro dei sogni

AgenPress. “Ha ragione il presidente Bonomi nel sostenere che al governo manca quella ‘rotta precisa’, quel ‘quadro netto di priorità’ che anche noi chiediamo all’esecutivo, invece di ambiguità e scarsa progettualità. Le linee guida per il Recovery Plan rappresentano l’emblema di tutto questo: un libro dei sogni che rischia di sprecare le risorse europee in mille rivoli infruttuosi”.

Lo afferma Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, a margine dell’Assemblea nazionale di Confindustria.

“Come le opposizioni – prosegue Carfagna – anche gli industriali chiedono di essere coinvolti in un patto per il Paese, necessario a individuare quelle scelte fondamentali per costruire l’Italia del futuro. Ciascuno con il proprio ruolo e le proprie responsabilità, ma con un obiettivo comune. E con una strategia che sappia valorizzare risorse fondamentali come giovani, donne e Sud”.

“Noi siamo e resteremo al fianco delle imprese in questa battaglia: ora attendiamo dal governo atti concreti. Non bastano le inutili rivendicazioni e le vaghe promesse che abbiamo ascoltato oggi in Assemblea dal presidente Conte. Spetta a lui e ai suoi ministri convocare tavoli comuni di lavoro, dimostrare responsabilità e volontà di collaborare con le energie migliori del Paese, per non sprecare l’enorme occasione che abbiamo davanti. Dice bene Carlo Bonomi: se falliranno non andranno a casa solo loro, ma saranno tutti gli italiani a pagarne le conseguenze”, conclude la presidente di ‘Voce libera’.