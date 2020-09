Covid-19, Fiammetta Modena (FI): “Non si chiuda il Senato in nome dell’emergenza Coronavirus, è un presidio di democrazia, basta solo un po di prudenza”

AgenPress. “Pur comprendendo la prudenza per la sanificazione degli ambienti, auspico che i lavori al Senato riprendano quanto prima – lo afferma la senatrice Fiammetta Modena, membro della commissione Giustizia – le commissioni hanno tutte all’ordine del giorno temi fondamentali come Il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ove anche l’opposizione si è preparata per dare un contributo rilevante.

È momento delicatissimo del dibattito parlamentare anche per il cosiddetto Decreto Agosto ove tutti gli emendamenti sono all’esame della commissione bilancio.

C’e’ bisogno di un confronto serio tra le forze di maggioranza e di opposizione – conclude l’esponente di Forza Italia – la prudenza è sempre d’obbligo, ma non possiamo consentire a chi non vuole il confronto di utilizzare l’emergenza Covid. Sono certa che i lavori saranno riprogrammati con razionale celerità”.