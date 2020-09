Dl Agosto, Fapi: “Soddisfatti per via libera Ue a proroga moratoria per Pmi”

AgenPress. “Siamo soddisfatti per il via libera della Commissione Europea alla proroga della moratoria sui finanziamenti per le Pmi, con il quale si superano le obiezioni che la stessa aveva formulato in merito al dl agosto”.

Lo dichiara in una nota il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto.

“Si tratta – spiega il leader della Fapi – di un importante atto di responsabilità, quello che giunge dall’Unione Europea, che arriva in un momento di particolare crisi per il tessuto produttivo del Paese. La moratoria sui finanziamenti per le Pmi e della connessa garanzia della sezione speciale del Fondo Pmi fino al 31 gennaio 2021, darà spazio ad investimenti e rinnova lo spirito di fiducia dei piccoli imprenditori verso una nuova stagione di ripresa economica”, conclude Sciotto.