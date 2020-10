M5S. Di Battista, il Pd ci vuole deboli, no ad alleanza, ma governo avanti

AgenPress – Se mi interessa che questo governo prosegua? “Assolutamente sì”, Lo dichiara Alessandro Di Battista ospite di “Accordi & Disaccordi”, sul Nove.

“Per quanto riguarda un’alleanza strutturale e organica con il Pd – afferma ancora -, questo finirà per indebolire il Movimento 5 Stelle e al ritorno del bipolarismo. Questo sarà estremamente negativo soprattutto per il M5S. Io non volevo il governo con il Pd e suggerii delle alternative che non erano tornare al voto”.

“Tra due anni si voterà la fine di questa legislatura, se i cittadini percepiranno che il M5S e il Pd dovessero essere molto simili, questo porterà ad un indebolimento del Movimento ed è quello che vogliono proprio quelli del Partito democratico. E così si arriverà ad una riduzione da forza politica di massa, che ha convinto milioni di italiani sulla logica del cambiamento, ad un partito piccolo non più buono al cambiamento. Avallare il voto disgiunto altrimenti vincono gli altri è una logica alla lunga perdente”.

“C’è stato il Covid, questo governo si è comportato in maniera più che dignitosa anzi ottima per quanto riguarda l’emergenza sanitaria. E poi si è andato avanti. Per questo è il trapassato remoto. Mi interessa ora guardare avanti anche per la salute del Movimento 5 stelle”.