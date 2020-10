AO San Giovanni Addolorata e ASL Roma1 insieme per il Vaccination Day e Giornata dell’Infermiere

AgenPress. Mercoledì 7 ottobrebre 2020 a partire dalle ore 9.30, presso la Sala Folchi del Complesso monumentale dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata – Piazza S. Giovanni in Laterano 76 – avrà luogo il Vaccination Day, giornata di sensibilizzazione e promozione della campagna vaccinale antinfluenzale della Regione Lazio.

L’evento, organizzato dall’AO San Giovanni Addolorata, in collaborazione con la ASL Roma1, comprende una prima parte convegnistica e una parte dedicata all’attività vaccinale con possibilità di vaccinazione in loco per il personale presente e per i cittadini.

Tra i partecipanti: Alessio D’Amato, Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Giovanni Rezza, Direttore Generale Prevenzione Ministero della Salute, Maria Ausilia Pulimeno, Presidente dell’OPI di Roma e provincia, Massimo Annicchiarico, Direttore Generale AO San Giovanni Addolorata, Angelo Tanese, Direttore Generale ASL Roma1.

Questa iniziativa è anche occasione per ricordare la Giornata dell’Infermiere, che ricorre il 12 maggio di ogni anno, per sottolineare il valore di una figura professionale della sanità pubblica impegnata in prima linea con abnegazione, coraggio e umanità nella lotta al Coronavirus.

L’evento si terrà nel rispetto delle indicazioni contenute nel DPCM 7 agosto 2020, aggiornato col DPCM 7 ottobre 2020 e potrà essere seguito in diretta Facebook alla pagina aziendale https://www.facebook.com/sangiovanniaddolorata

La vaccinazione antinfluenzale gratuita e sicura ha l’obiettivo di coprire innanzitutto la fascia di cittadini fragili (es. pazienti con patologie croniche) ed il personale sanitario. Vaccinarsi quest’anno è particolarmente importante in quanto consente di rendere meno complessa la diagnosi di infezione da Covid-19, facilitando la diagnosi differenziale tra influenza ed infezione da SARS-COV2.

Dunque, per prevenzione e sicurezza di tutti, “Vacciniamoci & Proteggiamoci”.