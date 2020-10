Coronavirus. “Positivi” Beatrice Lorenzin e Riccardo Merlo, sottosegretario agli Esteri

AgenPress – Beatrice Lorenzin, deputata Pd ed ex ministro della Salute è “positiva. Ai primi sintomi ho subito effettuato il tampone che ha confermato la positività al Covid. Se me lo sono presa io che sto sempre attenta, uso sempre la mascherina, devo dire che il Covid è una brutta bestiaccia”. Per questo è stata rinviata la riunione della commissione bilancio della Camera.

Positivo anche il sottosegretario agli Esteri Riccardo Merlo. Tutti i componenti della commissione Esteri della Camera si stanno sottoponendo a tampone Covid. La misura è stata resa necessaria in quanto i commissari sono stati in contatto con il sottosegretario.