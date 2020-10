Meloni: “Il Fatto Quotidiano grida allo scandalo perché il governatore e il Pd stanno lottizzando la Banca di Bari”

AgenPress. Dopo una intera campagna elettorale passata a chiedere agli elettori pugliesi del M5S di turarsi il naso e di votare per Michele Emiliano presidente, oggi il Fatto Quotidiano grida allo scandalo perché il governatore e il Pd stanno lottizzando la Banca di Bari, come denunciato da Fratelli d’Italia nell’interrogazione indirizzata al Mef.

Cari editorialisti e prime firme del Fatto quotidiano è inutile che, come Matteo Renzi, proviate a ricostruire una credibilità ormai frantumata: avete sostenuto Emiliano? Avete invitato gli elettori a votarlo? Avete chiesto il voto disgiunto per confermarlo alla presidenza della Regione Puglia? Ecco: assumetevi le vostre responsabilità perché siete tra i responsabili morali di questa vergogna, che non è la prima e che ahimè temiamo non sarà nemmeno l’ultima.

E’ quanto dichiara, in una nota, Giorgia Meloni.