Dl agosto. Con 148 voti favorevoli, 117 contrari Senato conferma fiducia. No a limiti su affitti brevi

AgenPress – Il Dl agosto è stato approvato dal Senato, che ha confermato la fiducia al governo con 148 voti favorevoli, 117 voti contrari e nessun astenuto. Il provvedimento passa ora alla Camera.

Bocciato l’emendamento al dl agosto che avrebbe limitato il regime fiscale degli affitti brevi a chi gestisce “non più di quattro appartamenti” e che avrebbe quindi comparato ad attività imprenditoriale i casi in cui il numero degli appartamenti sia superiore. La commissione Bilancio ha poi recepito i rilievi della ragioneria dello Stato, modificando la norma sui superbonus per le zone colpite da sisma, lasciandoli al 110% (non più al 160%) ma aumentando del 50% i limiti di spesa ammessi all’incentivo fiscale, che passano quindi da 96 mila euro a 144 mila euro. La norma vale per “il ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione”.