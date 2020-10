Islam. Regimenti (Lega): “Solidarietà a Sardone per minacce di morte”

AgenPress. “Esprimo la mia vicinanza e la mia solidarietà alla collega eurodeputata Silvia Sardone, vittima di insulti e minacce di morte, indirizzate anche ai familiari e diffuse sui social, per il solo fatto di essersi detta contraria al progetto del Comune di Milano di costruire una moschea nella zona di via Novara”.

E’ quanto afferma l’europarlamentare della Lega Luisa Regimenti, che aggiunge: “Purtroppo dobbiamo constatare il silenzio assordante del mondo femminile e in particolare delle donne di sinistra, sempre così attente a situazioni di questo tipo ma pronte a sostenere e difendere solo chi la pensa come loro”.

“Nelle democrazie moderne – continua Regimenti – la libertà di pensiero è un concetto molto importante, al quale non si può e non ci si deve opporre con la violenza, anche se solo verbale. Le minacce ricevute dalla Sardone provengono soprattutto da profili web stranieri, per lo più islamici, che hanno fatto emergere un odio profondo nei confronti di chi ha osato ricordare l’esistenza di regole, di chi vuole la difesa del nostro Paese e la sicurezza del territorio”.

“Insieme alla Rete europea delle donne – conclude Regimenti – non ci stancheremo mai di denunciare queste aggressioni e intimidazioni, indipendentemente da chi le mette in atto soffocando il diritto costituzionalmente garantito di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”.