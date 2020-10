Torino. Giustizia per la gattina uccisa! Noi non dimentichiamo!

AgenPress. Nella sera di martedì 6 ottobre, di fronte alla palazzina di via Terni 6 a Torino è apparso uno striscione recante la scritta “S.N. GIUSTIZIA PER LA GATTINA UCCISA! NOI NON DIMENTICHIAMO!”.

L’azione vuole evidentemente ricordare la tragedia avvenuta il 27 giugno scorso quando, sotto gli occhi di alcuni passanti e altri affacciati ai balconi, una gattina di soli tre mesi è stata letteralmente buttata giù dal balcone da un bambino di 5 anni, non supervisionato da nessun adulto.

La gattina è stata soccorsa da una volontaria di un’associazione che si occupa di animali, ma purtroppo, non c’è stato nulla da fare e la piccola è morta in clinica.

Nessuno si è affacciato da quel balcone, né è sceso per verificare le condizioni della gattina. Alcuni attivisti animalisti indipendenti chiedono quindi che il responsabile si faccia avanti con le autorità, per assumersi le colpe di tale negligenza e rimborsare le spese sostenute dai volontari che hanno cercato, invano, di salvare la vita di un essere vivente innocente.

Attivisti Animalisti Indipendenti