AgenPress. Lavoriamo perché l’Ue continui a mettere in campo strumenti per sostenere i Paesi colpiti da Covid, ma l’aumento dei contagi impone un nuovo senso di responsabilità: il governo in primis deve abbandonare le incertezze e richiedere l’attivazione dei fondi del MES.

Non c’è più tempo da perdere.

E’ quanto dichiara, in una nota, Silvio Berlusconi.