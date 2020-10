Covid 19 al viadotto Ritiro: le precisazioni del presidente delle Autostrade, Restuccia

AgenPress. In merito alla notizia diffusa a mezzo stampa relativa a due casi Covid tra i lavoratori impiegati presso il cantiere del viadotto Ritiro, il Presidente del Consorzio Autostrade Siciliane, avv. Francesco Restuccia, sentiti i responsabili della società appaltatrice, Toto S.p.A. Costruzioni Generali, precisa che nella giornata di ieri, venerdì 9 ottobre 2020, a titolo precauzionale alcuni impiegati del cantiere si sono sottoposti volontariamente a tampone presso il laboratorio Emmi di Taormina. Dagli esami effettuai due dipendenti, che svolgono attività amministrativa in stanze singole nei container predisposti ad uffici, sono risultati positivi al COVID 19. I due impiegati sono stati immediatamente avviati alla quarantena e il laboratorio ha provveduto, come da protocollo, a segnalarli all’ASP competente.

Nonostante al momento non siano identificabili rapporti stretti e diretti con altro personale del cantiere, a seguito di quanto sopra e in ottemperanza alle prescrizioni previste, è già stata predisposta una sanificazione straordinaria degli uffici e tutto il personale sarà sottoposto a tampone.

Nel frattempo i lavori stanno proseguendo come da programma, anche nel weekend, senza subire alcun rallentamento o ritardo.