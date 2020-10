È morto all’età di 76 anni il padre di Francesco Totti

AgenPress. E’ morto questa mattina all’ospedale Spallanzani di Roma, Enzo Totti il padre dello storico capitano della Roma, dove era ricoverato da alcuni giorni per gravi patologie polmonari e dopo aver contratto il coronavirus.

Enzo Totti non è riuscito a superare la malattia anche per una patologia regressa: qualche anno fa infatti era stato colpito da un infarto.

Il padre non ha mai mancato a una partita del figlio nel corso della sua lunga carriera, ma negli ultimi anni di è stato costretto a fermarsi per un attacco cardiaco che non gli permetteva di affaticarsi.

Anche la Roma lo ha ricordato con un tweet sul proprio profilo: “Ciao Enzo. Il nostro abbraccio va a Fiorella, Francesco, Riccardo e a tutta la famiglia”