Dpcm. Baccino (Sos bar e ristoranti): “Situazioni imbarazzanti. Dovremmo far ruotare i tavoli, sollecitando i clienti ad andarsene appena hanno finito”

AgenPress. Paolo Baccino, titolare del The Balance cocktail bar di Savona, fondatore della rete ‘Sos bar e ristoranti’, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Cosa succede in città”, condotta da Emanuela Valente su Radio Cusano Campus.

Riguardo la stretta su bar e ristoranti contenuta nel nuovo dpcm. “E’ una situazione molto difficile, potrebbe essere addirittura controproducente perché magari le persone dovendo uscire ad un certo orario rischiano di assembrarsi tutti insieme all’uscita –ha affermato Baccino-. Poi non capisco il limite delle 24, noi il fine settimana l’ultimo giro lo facciamo all’1.30.

Si creano anche delle situazioni imbarazzanti per noi, perché dovremo far ruotare i tavoli, sollecitando i clienti ad andarsene appena hanno finito. In una settimana si perdono 14 ore di lavoro. Mi dà fastidio soprattutto umanamente che i gestori dei pubblici esercizi vengano additati come creatori di focolai. Noi siamo sempre lì, forse è più facile sanzionare una partita iva piuttosto che andare ad inseguire le persone in pubblica via”.