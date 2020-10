Dpcm: Istituto Friedman, Governo liberticida entra nel privato dei cittadini italiani

AgenPress. “Mentre le Alte Corti di Francia e Spagna bocciano le regolamentazioni previste dai rispettivi Governi di contrasto al Covid perché ritenute sproporzionate o eccessivamente lesive delle libertà personali dei cittadini, il Governo italiano adotta con il nuovo DPCM una serie di nuove misure talvolta illogiche, che penalizzano l’economia e distruggono de facto interi settori economici. La ratio di queste normative non risiede nel distanziamento sociale che si basa sulla dimensione degli spazi chiusi, ma sul principio liberticida secondo il quale debba essere lo “Stato papà” a tutelare l’individuo senza alcuna fiducia in quest’ultimo. Uno Stato che vuole punire ed educare, invece che premiare, rappresenta un modello che ricorda quello cinese tanto caro a una parte della maggioranza.

Infine, come se non bastasse, viene imposta la mascherina all’aperto anche quando si pratica sport, se non a livello agonistico. Vi è un violento attacco alla sfera privata degli italiani con una forte raccomandazione governativa a non ricevere nelle proprie case più di 6 persone.

La minaccia alle libertà individuali di ognuno di noi si fa sempre più preoccupante e, come Istituto Friedman, non escludiamo di presentare nelle prossime settimane ricorsi in sede giudiziaria contro l’azione del Governo” – Così Alessandro Bertoldi, Direttore esecutivo dell’Istituto Milton Friedman Institute.