De Luca, Nappi (Lega) “Basta fare uomo solo al comando”

AgenPress. “De Luca ha fatto finta che in Campania ci fosse il virus quando ancora non aveva attecchito per governare con le sue ‘sceriffate’ e nascondere, in tempo di campagna elettorale, le sue incapacità e inefficienze.

Ora che invece i contagi crescono, corre ai ripari con l’ennesima ordinanza che scarica sui cittadini il prezzo dell’improvvisazione sanitaria e organizzativa di questi mesi. Una vera debacle. E’ ora che De Luca la smetta di fare l’uomo solo al comando e capisca che da soli non si va da nessuna parte”.

Lo scrive in una nota Severino Nappi, consigliere della Lega alla Regione Campania.