Agenpress. La Lega ha depositato un’interrogazione parlamentare per chiedere con urgenza al ministro Azzolina indagini e provvedimenti per la professoressa di Liceo di Genova e candidata dei 5 Stelle che in modo vomitevole ha gioito per la morte della povera Jole Santelli.

Ma che esempio dà ai suoi studenti??? Vergogna!!!

E’ quanto dichiara, in una nota, Matteo Salvini.