AgenPress. Si allunga la lista dei parlamentari positivi al coronavirus, l’ultimo è Maurizio Lupi capogruppo alla Camera di Ncl.

Stamattina Alessandra Ermellino, ex M5s pure lei nel Misto, ha annunciato di essersi contagiata.

Fra ieri e giovedì era stata la volta di tre capigruppo, uno di maggioranza e due di opposizione: Davide Crippa del M5S Francesco Lollobrigida di FdI e Mariastella Gelmini di Fi. Positivi ai tamponi del coronavirus anche il deputato di Fratelli d’Italia, Marco Osnato, i forzisti Annagrazia Calabria, Maria Spena, Diego Sozzani e Federica Zanella.

Molti parlamentari sono poi in isolamento fiduciario, soprattutto nelle fila leghiste. Per questa ragione l’opposizione chiede di fermare per una settimana le votazioni dell’Aula, in particolare sulla proposta di legge a firma Zan sull’omofobia.