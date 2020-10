Trasporto pubblico Emilia-Romagna. Zampa: “Dal Governatore Bonaccini un altro aiuto concreto ai suoi cittadini”

AgenPress. “Grazie al Presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini che oggi dà un bell’esempio di come si possa affrontare il problema del trasporto ai tempi del Covid.

Mettere a disposizione dei cittadini della Regione altri 120 bus significa venire incontro in maniera concreta alle esigenze di quanti ogni giorno si servono dei mezzi per andare al lavoro o per accompagnare i propri figli a scuola.

I nuovi mezzi privati, in particolare per l’extraurbano, garantiranno un alleggerimento della circolazione durante le ore di maggior traffico e una maggiore sicurezza su tutto il territorio regionale”.

Lo dichiara in una nota la Sottosegretaria di Stato alla Salute Sandra Zampa.