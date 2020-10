Mes, Gianfranco Librandi (IV): Servono risorse e servono subito

AgenPress. “La convivenza con il virus, ormai è un dato di fatto e non possiamo scappare da ciò, possiamo però cercare di lavorare tutti insieme per evitare il disastro economico che questa emergenza sanitaria ci sta lasciando in eredità.

In questo momento al nostro Paese servono risorse, ma servono subito non tra qualche mese, soprattutto per la nostra sanità che sta già dando il massimo, ma senza i mezzi necessari come possiamo pretendere di combattere il virus? I fondi del Mes, ad oggi sono fondamentali, e non possiamo in alcun modo escluderlo a prescindere.”

Lo dichiara l’On. Gianfranco Librandi (Italia Viva).