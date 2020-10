Via libera al noleggio a lungo termine per Taxi e Ncc. Fabrizi (MuoviAmo): “Grande opportunità per il settore”

AgenPress. Via libera a Taxi e NCC che potranno noleggiare a lungo termine, grazie al DL Semplificazione. Questo rappresenta una rivoluzione per il settore del trasporto privato professionale. Si tratta, infatti, di un provvedimento innovativo che apre i servizi di autonoleggio anche a quelle categorie rimaste escluse fino ad ora dalla possibilità di noleggiare il proprio veicolo e usufruire dei benefici del sistema.

“Credo che estendere la possibilità di noleggiare i veicoli a Taxi e NCC sia una grande opportunità e ringraziamo il Governo per questa occasione, che diventerà una svolta epocale. Il noleggio a lungo termine, come ben risaputo, libera l’utilizzatore da tutti i costi variabili nel tempo, garantendogli una mobilità senza imprevisti. Ciò rappresenta per operatori come gli NCC qualcosa di unico e vantaggioso. Rimane anche a capo della società noleggiatrice, oltre a tutte le incertezze legate alla manutenzione dell’auto, il problema del valore del bene a fine durata.

Inoltre, sottolineo l’importanza di avere la possibilità di usufruire di una rete assistenziale molto più vasta e completa. Grazie ai nostri partner commerciali stiamo analizzando proposte di noleggio su misura per i clienti e, grazie all’expertise del nostro socio di maggioranza, il gruppo Palazzi, abbiamo studiato delle soluzioni con vantaggi operativi ed economici vicini al 30%”.

Lo dichiara Angelo Fabrizi, partner di MuoviAmo, società di brokeraggio strategico di noleggio a lungo termine nata a Roma.