L’opinione di Roberto Napoletano. Fiducia appesa al risarcimento

Il sistema dell’economia privata prova sulla sua pelle gli effetti nefasti di una caduta verticale senza precedenti. Cinema, teatro, cultura in genere, turismo, trasporto veloce, commercio e artigianato: nessuno è rimasto con le mani in mano. Uomini di spettacolo e di impresa hanno provato a riaprire. A differenza dell’impiego pubblico le hanno provate davvero tutte. Oggi, però, sono costretti a fermarsi di nuovo e se non incassano in moneta sonante a stretto giro ciò che è stato loro ingiustamente sottratto non ripartiranno mai più

AgenPress. Si gioca tutto sulla velocità e sulla congruità dell’indennizzo. Se il risarcimento dovuto avrà le quantità e le modalità della prima ondata del Coronavirus la stagione del governo Conte2 è chiusa.

Se viceversa verrà erogato alla tedesca con tempi certi e importi generosi il cammino di questo esecutivo potrà proseguire. Il Paese, checché ne pensi il ministro dell’Economia Gualtieri, è in ginocchio. Ha consumato il capitale della fiducia e non è mai uscito dal tunnel della grande paura.

Per leggere la versione integrale dell’editoriale del direttore Roberto Napoletano clicca qui:

