Mollicone (FdI): “Chiusura sale e palestre inaccettabile, Franceschini e Spadafora garantiscano riapertura spettacolo e sport. Subito ristori”

AgenPress. “La chiusura delle attività culturali è inaccettabile. Come indicano i dati, un solo contagio su 350 mila presenze nei teatri.

Perché stiamo affossando la cultura? – afferma il capogruppo di FDI in commissione Cultura e Sport, deputato Federico Mollicone – il ministro Franceschini accolga l’appello delle associazioni di categoria come ATIP, AGIS, ANEC e Movimento Spettacolo dal Vivo, per garantire la riapertura delle sale da spettacolo e tutelare i lavoratori e le imprese dello spettacolo e del cinema.

I tanti imprenditori dello sport, le società sportive dilettantistiche, le associazioni sportive dilettantistiche e le palestre rischiano il collasso: il ministro Spadafora permetta la riapertura e il reinizio delle attività sportive e dell’attività in palestra, o non riapriranno più. Il governo garantisca ristori immediati.”

