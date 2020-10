Il Dante “inedito” di Pierfranco Bruni a “È Tempo di Cultura”

AgenPress. Sabato 31 ottobre, alle ore 17:30, Pierfranco Bruni e Stefania Romito presenteranno il libro “Nel mezzo del cammin – Dante oltre” (edito da Passerino Editore) a “È TEMPO DI CULTURA”, trasmissione social in diretta Facebook nel gruppo culturale “Ophelia’s friends”.

Il poderoso saggio di Pierfranco Bruni, che comprende contributi filosofici di Stefania Romito, veicola nuove prospettive e chiavi di lettura in grado di stimolare l’esplorazione di nuovi percorsi mai tracciati in precedenza.

Un testo di alto valore letterario che si snoda attraverso un raffinato percorso narrativo comprendente autori del nostro glorioso passato letterario, che trovano nel sommo poeta un privilegiato punto di incontro.

Un Dante inedito che si arricchisce di nuove prospettive e chiavi di lettura in grado di stimolare l’esplorazione di nuovi percorsi mai tracciati in precedenza. In questo vagare tra le sfere celesti dei percorsi lirici, Pierfranco Bruni ha al suo fianco i temi costanti del suo pensiero pensante che da sempre guidano la sua illuminante interpretazione: la Magna Grecia, che si fonde alla filosofia platonica e la spiritualità incarnata dal santo di Assisi e da santa Teresa d’Avila.

I saggi di Stefania Romito, partendo dall’opera omnia dantesca, mirano a evidenziare le principali influenze, di stile e di pensiero, che hanno avuto in Dante i grandi pensatori che lo hanno preceduto, tra cui Gioacchino da Fiore, Boezio, Sant’Agostino.

Conduce l’incontro Massimiliano Contato. Partecipano: Simona Giordano e Luigi Passerino.