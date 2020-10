AgenPress. Oggi, giovedì 29 ottobre, alle ore 11.30, in via del Collegio Romano a Roma davanti la sede del Mibact, Fratelli d’Italia ha organizzato insieme con gli operatori del settore un flash mob dal titolo “Stato di crisi per il settore del turismo”.

All’iniziativa interverranno il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, e i parlamentari del movimento.

Lo comunica una nota dell’ufficio stampa di Fratelli d’Italia.