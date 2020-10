Meloni: “un ringraziamento alla Croce Rossa per tenda termoriscaldata alle famiglie dei pescatori sequestrati in Libia”

AgenPress. Da parte mia e di Fratelli d’Italia voglio ringraziare la Croce Rossa Italiana per aver accolto il nostro appello e fornito una tenda termoriscaldata alle famiglie dei 18 pescatori sequestrati in Libia che, senza sosta, sono in presidio davanti al Parlamento giorno e notte in attesa di risposte.

L’atteggiamento remissivo di Conte e Di Maio su questa vicenda è intollerabile: l’Italia alzi una volta tanto la testa e si faccia rispettare a livello internazionale.

E’ quanto dichiara, in una nota, Giorgia Meloni.