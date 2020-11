AgenPress. Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna e della conferenza delle Regioni, è risultato positivo al Coronavirus.

In via precauzionale, pur non presentando sintomi, aveva effettuato il tampone in vista nei prossimi giorni degli appuntamenti istituzionali.

Il presidente Bonaccini, come previsto in questi casi si è posto in isolamento domiciliare nella sua abitazione.