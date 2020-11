Vienna, Bergamini (FI) “Siamo sotto attacco, Europa si svegli”

AgenPress. “Le nostre libertà, le nostre culture, la nostra sicurezza sono sotto attacco. A minacciarci non è qualche lupo solitario o qualche cellula impazzita, ma una cultura dell’odio e dell’intolleranza che ha un nome e un cognome: terrorismo islamico.

O ci mettiamo in testa che non possiamo restare passivi di fronte a questa minaccia, oppure sarà questa minaccia a renderci spettatori passivi del nostro futuro. Al popolo austriaco cordoglio e vicinanza per il vile attacco subito. L’Europa farebbe bene a svegliarsi e a capire che ciascuno degli attacchi fin qui subiti, sono mirati ad ogni singolo cittadino europeo.

E visto che questa verità mi sembra di per sé evidente, spero sia altrettanto evidente che la nostra difesa, anche quella dei confini, dovrebbe essere una responsabilità comune europea, non solo di alcuni singoli stati”.

Lo scrive su facebook Deborah Bergamini, deputata di Forza Italia e vicepresidente della delegazione italiana all’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa.