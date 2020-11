Covid. Aumentano i poveri. Appello Sant’Egidio per pacchi alimentari

AgenPress – “Durante il lockdown le persone che si sono rivolte alla Comunità per chiedere aiuto si sono moltiplicate. Purtroppo, questa povertà sta diventando strutturale e noi iniziamo ad avere problemi a rispondere a tutte le richieste di aiuto”.

Lo scrivono i responsabili della Comunità di Sant’Egidio di Genova in una lettera diffusa tramite i social network per cercare di sensibilizzare amici e sostenitori ad una rinnovata “solidarietà in tempo di emergenza alimentare”.

In particolare, “tra febbraio e maggio, abbiamo affrontato una situazione difficile. Le richieste di aiuto alimentare e non solo, si sono moltiplicate, le presenze alla mensa hanno conosciuto una crescita inaspettata”.

“Constatiamo un momento di crisi: la composizione dei pacchi alimentari per le famiglie, per gli anziani, per i senza dimora è ridotta e rischiamo di dover limitare l’azione di sostegno”.

Le motivazioni sono diverse: “ovviamente la pandemia e la conseguente chiusura di molti centri di aiuto e distribuzione per motivi di sicurezza, la caduta in condizioni di bisogno di molti nuclei famigliari improvvisamente impoveriti, a cui si aggiungono i tanti poveri che da sempre si rivolgono ai nostri centri”.