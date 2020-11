L’ opinione di Roberto Napoletano. Doppiogiochisti

Federalismo Irresponsabile/Davanti alle decisioni scomode i Capi delle Regioni non vogliono più l’autonomia

L’idea che un Presidente della Regione che deve adottare un provvedimento impopolare ritenga di doversi coprire davanti ai suoi elettori dietro il coinvolgimento del ministro della Salute ci fa semplicemente terrore. Che addirittura il ministro della Salute per fare il suo dovere e fare sentire a tutti il peso dei suoi poteri arrivi a invocare la condivisione della firma con il Presidente della Regione interessata a noi fa ancora più paura. Serve lo spirito unitario del Dopoguerra non il Paese Arlecchino

AgenPress. Non sappiamo se finirà con questa doppia firma di cui tutti parlano. Sotto ogni provvedimento di chiusura ci dovrà essere la firma del ministro della Salute e del Presidente della Regione.

Una sorta di corresponsabilità che sa tanto di irresponsabilità comune visto che a entrambi i firmatari non può sfuggire che ogni minuto perso si misura in vite umane perse. Per carità di patria speriamo che questa doppia firma che nasconde una doppia fuga dalla responsabilità ci sia risparmiata.

Per leggere la versione integrale dell’editoriale del direttore Roberto Napoletano clicca qui:

https://www.quotidianodelsud.it/laltravoce-dellitalia/gli-editoriali/2020/11/03/leditoriale-di-roberto-napoletano-laltravoce-dellitalia-doppiogiochisti/