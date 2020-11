Pandemia. Rotondi (FI): “Lasciamo perdere i positivi. Il problema sono i morti: oggi 446, troppi. Sarebbe importante avere spiegazioni”

AgenPress. Non sto intervenendo da qualche giorno sulla pandemia. Mi ero ripromesso di scrivere solo parole di ottimismo, già essendo vasta l‘area dei fóbici e dei pessimisti.

Purtroppo però le notizie mi danno pochi spunti di speranza. Non mi impressiona il numero dei positivi: è un dato che non significa niente, perché non abbiamo alcun termine di paragone con la prima ondata (i positivi a marzo saranno stati di più, ma una curiosa e sospetta strategia impedì l’esecuzione dei tamponi, e dunque non abbiamo numeri di riferimento).

Lasciamo perdere i positivi. Il problema sono i morti: oggi 446, troppi. Sarebbe importante avere spiegazioni. Non possiamo contentarci di un numero. Abbiamo il diritto di sapere chi erano, se avevano patologie pregresse, e quali erano, se erano ricoverati o meno, se sono stati soccorsi per tempo o meno. Troppi interrogativi si addensano intorno a questo numerino quotidiano. E forse è tempo che il governo pratichi ed esiga da tutti un esercizio di chiarezza estrema.

Lo dichiara l’On. Gianfranco Rotondi sulla sua pagina Fb.