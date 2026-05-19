“La Notte dei Leoni”, una partita per ristrutturare il teatro di Eduardo nell’Ipm di Nisida

AgenPress. Attori e glorie della squadra del Napoli uniscono le forze per sostenere la ristrutturazione del teatro dell’Istituto penale per i minorenni di Nisida. Questa mattina, presso la sala stampa dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, è stata presentata “La Notte dei Leoni”, partita di calcio organizzata dalla Nazionale Italiana Calcio Attori 1971 e patrocinata anche dal Ministero della Giustizia. Il ricavato dell’evento andrà devoluto per la ricostruzione del teatro del carcere minorile tanto caro a Eduardo De Filippo e alla Fondazione Santobono Pausilipon, impegnata nella ricerca scientifica per i bambini.

“Questa non è soltanto una partita. È un messaggio preciso: lo Stato c’è. C’è quando bisogna far rispettare le regole, ma c’è anche quando bisogna offrire ai ragazzi un’alternativa concreta. Perché il rispetto non si insegna soltanto a parole. Si costruisce con responsabilità, educazione, esempi e opportunità vere”. A dirlo è il Sottosegretario Andrea Ostellari, intervenuto alla conferenza stampa insieme al Presidente della Nazionale Domenico Fortunato e a tutti i rappresentanti degli enti coinvolti. “Crediamo in percorsi che aiutino i giovani a comprendere gli errori commessi e a riconquistare il proprio futuro. Il teatro di Eduardo De Filippo a Nisida – ha proseguito Ostellari – tornerà a vivere esattamente per questo: per diventare un luogo di cultura, disciplina, crescita e riscatto. E voglio ringraziare tutti coloro che stanno dando una mano: le istituzioni, gli organizzatori, gli artisti, gli sportivi e tutti quelli che hanno deciso di esserci. Sconfiggere la devianza e la violenza giovanile: questa è la partita che dobbiamo vincere.”

A sponsorizzare la ricostruzione di questo spazio era stato lo stesso Ministro Carlo Nordio nell’ottobre scorso, nell’ambito delle celebrazioni per i 40 anni dalla scomparsa di Eduardo De Filippo, che tanto si è impegnato per i ragazzi di Nisida. Al teatro dell’Ipm sono destinati anche altri fondi: in particolare, 1.450.000 euro sono stati stanziati con mozione del Parlamento e assegnati al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e 345.000 euro che sono in gestione al commissario speciale antisismico per i relativi appalti.

Per il Capo del Dipartimento per la Giustizia minorile e di Comunità, Antonio Sangermano, intervenuto alla conferenza stampa, l’evento è “un punto di approdo importante del nostro impegno a coniugare la cultura alla dimensione carceraria e trattamentale. Il teatro è una delle arti più antiche del mondo e un modo di guarire; quindi, noi gli vogliamo dare la massima centralità”. Al principio della responsabilità penale personale, ha proseguito il Capo Dgmc, “vogliamo unire il principio di risocializzazione e la prospettiva esistenziale che deve unirsi a qualsiasi tipo di pena. Con il Ministro della Giustizia Carlo Nordio e con il Sottosegretario Andrea Ostellari abbiamo inteso dare centralità all’attività trattamentale”.

“La Notte dei Leoni” si terrà il 26 maggio alle 20.30 presso lo Stadio Diego Armando Maradona. Ad oggi sono 37.000 i biglietti venduti per la partita, grazie all’impegno della Nazionale, delle scuole e delle associazioni di volontariato. Durante la conferenza stampa è stato attivato anche il numero solidale 45590, per chi volesse donare inviando un semplice messaggio. All’evento scenderanno in campo molte leggende del Napoli Calcio, e attori napoletani e italiani, sia di cinema che di fiction.