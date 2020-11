Carcere Rebibbia: agenti aggrediti e feriti da detenuto nordafricano

AgenPress. Abbiamo avuto notizia che nella giornata di ieri un detenuto nordafricano con problemi di tossicodipendenza ha aggredito degli agenti risultati feriti con prognosi di 30 giorni s.c. già reo di altrettanti minacce nei giorni precedenti al personale infermieristico è con provocazione di problemi alla sua detenzione avendo avuto analoghi problemi anche con altrettanti detenuti.

Questo fatto ha provocato nei confronti del personale di Polizia Penitenziaria del forte malcontento perché non sembrano esistere riferimenti organizzativi tali al fine di capire come intervenire in caso di soggetti con tali problemi.

Oltre all’emergenza COVID-19 in carcere esistono anche soggetti di difficile contenimento, cosa che di fatto sono presenti in molte realtà detentive.

Per questi motivi l’Unione Sindacale Polizia Penitenziaria, auspica che l’Amministrazione Penitenziaria è la Direzione del Carcere assuma significativi atti che determinano il cambio di rotta alla gestione di soggetti di difficile contenimento è gestione ed intervenga per ristabilire il rispetto di chi deve adempiere al proprio operato auspicando di non dover incorrere a traumi come purtroppo e accaduto ai nostri colleghi, che auguriamo buona guarigione.