Autista tir trova nel cassone refrigerato 8 migranti, tra cui 3 minori ed una donna

AgenPress – Otto migranti, tra cui tre minori ed una donna, sono stati trovati a bordo di un tir in transito sulla “Telesina”, nel Sannio, proveniente dalla Bulgaria, attraverso la Grecia, per poi sbarcare in Italia.

Il veicolo, che trasportava yogurt ed era diretto in Germania, stava percorrendo la statale, in contrada Olivola, quando il conducente ha sentito alcuni rumori provenienti dal cassone refrigerato. Ha quindi fermato il mezzo e scoperto la presenza degli extracomunitari, che sono in buone condizioni di salute.

Erano ben equipaggiati, la cui nazionalità è ancora sconosciuta, anche se si ipotizza possano essere di origine afghana. L’autista ha fatto subito scattare l’allarme e sul posto sono intervenuti gli agenti di Polizia, i carabinieri ed un’ambulanza del 118 che ha prestato i primi soccorsi agli immigrati. Tutte le otto persone sono poi state trasferite al Comando provinciale dell’Arma di Benevento per essere identificate e sottoposte al tampone per escludere che abbiano contratto il Covid 19.