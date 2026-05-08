Meta – Posizione in merito a Class Action Moige

AgenPress. Riceviamo la presente precisazione da parte di Meta in merito al nostro comunicato stampa pervenuto dall’ufficio stampa del MOIGE (Movimento Italiano Genitori).

“Sappiamo che i genitori sono preoccupati per la sicurezza dei propri figli adolescenti online, ed è proprio per questo che introduciamo costantemente misure per aiutarli a proteggerli. Gli account per teenager offrono protezioni predefinite che limitano chi può contattare gli adolescenti, i contenuti a cui possono accedere e il tempo che trascorrono su Facebook e Instagram. Difendiamo il nostro operato e continueremo a impegnarci per garantire la sicurezza dei ragazzi.” — un portavoce di Meta.