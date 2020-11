Sen Domenico Scilipoti Isgrò: ” Necessarie decisioni condivise e responsabilità”

AgenPress. Il Paese vive una gravissima emergenza sanitaria ed economica e il disagio sociale, causato da restrizioni e chiusure acuisce il senso di frustrazione.

E’ questo il momento nel quale la politica ha il dovere di offrire risposte chiare nella responsabilità, sia pur con la necessaria distinzione tra maggioranza ed opposizione. Tuttavia ogni polemica astiosa ed inconcludente va messa da parte e rinviata per il bene comune al quale tutti, chi è al governo e chi è all’opposizione devono contribuire con idee e progetti condivisi.

Per questo motivo ravviso l’opportunità di creare un tavolo di esperti (medici, economisti, docenti di diritto costituzionale, tributaristi) nominati in pari quota da maggioranza ed opposizione per gestire l’attuale crisi”.

Lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.